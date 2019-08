A iniciativa “Entrada Livre” é já uma “tradição” do Teatro Nacional D. Maria II, mas este ano, pela primeira vez, alarga-se a outros espaços, como é o caso de um espetáculo no Capitólio, leituras encenadas na Estação do Rossio e um concerto no Largo de São Domingos, revela a organização.

No que diz respeito aos espetáculos previstos para o início da temporada, Tiago Rodrigues, diretor artístico do D. Maria, destaca três títulos “muito fortes”: “Puré Present”, de Olivier Py, diretor do Festival d’Avignon, que é uma reescrita das tragédias de Ésquilo no meio prisional; “Antígona”, de Mónica Garnel, sobre a tragédia de Sófocles; e “Coleção de Artistas”, de Raquel André, uma coleção de fragmentos de outras peças.

O arranque da “Entrada Livre 2019″ é feito às 11:00 de dia 14, com “Caminhada dos Elefantes”, de Miguel Fragata, sobre um texto de Inês Barahona, espetáculo que se repete na manhã de dia 15 e que conta a história de uma manada de elefantes, que faz uma caminhada misteriosa a casa de um homem especial quando ele morre, para lhe prestar a ultima homenagem.

Entre as 14:30 e as 17:30 desse mesmo sábado, haverá leituras encenadas — “O elefante ou inevitável caminho do esquecimento” e “Que le spectacle commence”, este último na Estação do Rossio -, uma visita guiada à exposição “José Marques: Fotógrafo em cena”, lançamento de mais um volume da “Coleção Biografias do Teatro Português”, e nova leitura encenada, de “A mancha”, de Lúcia Pires.

Às 18:00, no Capitólio, sobe ao palco “Pure Present”, de Olivier Py, três curtas tragédias sobre o mundo de hoje, onde os personagens se desafiam mutuamente para responder à questão central deste ciclo: como viver com dignidade, um espetáculo que se repete no dia seguinte, à mesma hora.