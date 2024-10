A Newsletter 'Três Pancadas' traz todas as novidades do mundo do teatro, nomeadamente reportagens, crónicas e entrevistas, bem como a agenda dos próximos acontecimentos no mundo do espetáculo. Todos os meses abre a cortina para os palcos e as três pancadas de Molière dão início às leituras para que não se perca pitada das artes de palco.

Três Pancadas 24