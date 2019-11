Tem mais de 20 metros de altura e às vezes chega aos 90 anos de idade. A Rainha da Floresta é um abeto escolhido a dedo nas florestas norueguesas que rodeiam Oslo, a capital do país.

Todos os anos, uma destas árvores é selecionada para ser colocada durante a época natalícia em Trafalgar Square, bem no centro de Londres.

Desde o corte da árvore até que se acendem as luzes de Natal, há todo um ritual que se repete desde 1947.

A tradição é de tal modo marcante que o The Guardian já chegou a fazer uma reportagem sobre a expedição "em busca da árvore perfeita".

A cerimónia começa com o corte do abeto em novembro, momento em que estão presentes o embaixador britânico na Noruega e o presidente da Câmara de Oslo, conta a Câmara de Londres no seu site oficial. A árvore é, então, transportada até ao Reino Unido por mar, e completa a sua viagem num camião até ao centro da capital britânica.