"A narrativa acompanha uma jovem, que se muda para Portugal para estudar na Universidade de Coimbra, mas é presa injustamente, e do seu namorado, que viaja da Índia para provar a inocência da estudante." É assim o ponto de partida da história do filme Jailed, uma produção de Bollywood, cujas gravações acontecem esta semana no Porto.

A Câmara Municipal do Porto informa em comunicado que "as filmagens decorrem entre 29 e 31 de agosto, de terça e quinta-feira, com o apoio logístico da Filmaporto — film commission. A rodagem integra uma equipa de 85 técnicos, entre os quais vários profissionais da cidade."

O filme tem a assinatura do realizador premiado Vishnu Vardhan, e protagonizado por Akash Murali e Aditi Shankar e chegará ainda este ano aos ecrãs na Ásia. E o investimento estimado pela produção ronda os 200 mil euros

O Município avança que as gravações na Avenida dos Aliados, a Rua dos Clérigos ou Rua das Flores começam "já amanhã, dia 29 de agosto, será a Rua de 31 de Janeiro o palco das gravações, entre as 9 e as 18 horas." E alerta para o facto de "o acesso aos estabelecimentos comerciais estará assegurado e não foi necessário considerar condicionamentos de trânsito, uma vez que a rua já está cortada à circulação automóvel devido às obras da Metro do Porto."

Termina acrescentando que "nos dias 30 e 31 de agosto, as filmagens prosseguem na Ribeira, numa zona delimitada, em horário noturno."