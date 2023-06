Os aviões britânicos Red Arrows, famosos por serem os protagonistas de aniversários reais, coroações e paradas militares, vão estar em Lisboa para desfilar no centro da cidade em conjunto com F-16 portugueses.

As aeronaves deverão sobrevoar os céus de Lisboa este domingo, às 12:00, onde vão "atravessar em formação o Rio Tejo, a Avenida da Liberdade e o Parque Eduardo VII, num “flyby” ilustrativo da relação bilateral entre Portugal e Reino Unido neste 650º aniversário da Aliança Luso-Britânica", de acordo com a embaixada britânica.

Recorde-se que as celebrações dos 650 anos desta aliança estão a ser organizadas pelo projeto não lucrativo que arrancou em 2018 com o nome Portugal-UK 650. No contexto desta iniciativa juntaram-se em Londres, esta quinta-feira, o Rei Carlos III e o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, na Capela da Rainha do Palácio de Saint James, uma igreja que pertenceu a D. Catarina de Bragança, princesa de Portugal e Rainha do Reino Unido.

O Tratado de Paz, Amizade e Aliança foi assinado em 16 de junho de 1373 por Eduardo III de Inglaterra e pelo Rei Fernando I de Portugal, e formaliza a aproximação dos dois países proporcionada pelo Tratado de Tagilde assinado um ano antes, a 10 de julho de 1372, e celebrado entre o Rei Fernando I e os emissários do Duque de Lencastre, João de Gante, filho de Eduardo III.