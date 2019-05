"Criámos a Higher Ground para potenciar o poder das histórias. É por isso que não podíamos estar mais entusiasmados com estes projetos. Ao abordar temas como raça e classe social, democracia e direitos cívicos, e muito mais, acreditamos que estas séries não se irão limitar a entreter, mas também a educar, ligar e inspirar-nos a todos". Foi assim que Barack Obama se referiu ontem, num comunicado, às primeiras sete produções que a empresa que criou em conjunto com a mulher, Michele Obama, irá lançar através da parceria com a Netflix.

O acordo com a Netflix foi assinado em maio de 2018 e prevê a produção de um conjunto de séries, documentários e filmes para a plataforma de streaming. Já era conhecido que a empresa do casal Obama tinha adquirido os direitos do livro de Michael Lewis "The Fifth Risk", mas só esta terça-feira foi divulgada a lista dos sete projetos de arranque.

Aí está ela.

American Factory

Foi apresentado este ano no festival de Sundance onde ganhou o prémio de realização na categoria de documentários americanos. Produzido pela Participant Media é dirigido por Steven Bognar and Julia Reichert e os direitos foram adquiridos pela Netflix e pela Higher Ground Productions. American Factory é uma história sobre uma das regiões da América mais afetadas pela globalização, o Ohio, com impacto sobretudo na indústria automóvel. E é precisamente a partir de uma fábrica fechada pela General Motors que a história se desenrola, com um multimilionário chinês a comprar o espaço e a instalar uma nova unidade industrial para a qual contrata 2000 trabalhadores americanos. O documentário retrata a esperança primeiro e o choque cultural e social depois entre a América operária e a China tecnológica.

Bloom

É um drama escrito e produzido por Callie Khouri, conhecida por títulos como Nashville, Thelma and Louise, e em breve o filme sobre Aretha Franklin. Conta uma história passada no mundo da moda de Nova Iorque no período após a 2ª Guerra Mundial e as barreiras que então se colocavam às mulheres e aos afro-americanos.

Frederick Douglass: Prophet of Freedom

É uma adaptação do livro de David W. Blight com o mesmo título e que ganhou o prémio Pulitzer de 2019 na categoria de História. Frederick Douglass nasceu em 1818 e morreu em 1895 e foi um líder do movimento abolicionista na América, após ter se libertado da escravatura em Maryland. Reconhecido pela sua capacidade de oratória e escrita, a sua história escrita por David W. Blight foi descrita pelo New York Times como “uma biografia ambiciosa e empática de um grande nome da América”.