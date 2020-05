Luísa Sobral e Carlos Tê no projeto "Eu cá, tu lá"

O que é: A iniciativa promovida pela A Tempo pretende sensibilizar para a necessidade de pagamento das iniciativas culturais desenvolvidas online. Após a estreia na passada segunda-feira, com Mônica Salmaso e Manuel Aires Mateus, o ciclo de conversas “Eu cá, tu lá” prossegue neste dia com a cantora Luísa Sobral e o letrista e escritor Carlos Tê. O projeto, dinamizado pela produtora A Tempo, promove semanalmente, às segundas e quintas-feiras, encontros entre um músico e um convidado ligado a uma área criativa.

Horário: 21:45

Onde: Facebook de A Tempo

Ensaio da programação online do Teatro do Noroeste Em Sua Casa

O que é: O Teatro do Noroeste – Centro Dramático de Viana apresenta o novo ensaio de mesa da programação online Teatro do Noroeste Em Sua Casa. A conversa tem como convidada Magda Henriques, diretora artística da companhia de teatro sediada em Paredes de Coura, e como moderador Ricardo Simões, diretor artístico do Teatro do Noroeste – Centro Dramático de Viana. A palestra, dedicada ao tema "Para um Teatro Pós-Pandémico", tem a duração de 30 minutos e inclui espaço para resposta e comentário a questão dos espetadores.

Horário: 18:30

Onde: Acontece na plataforma Zoom, mas tem transmissão direta para o Facebook.

Cinema: estreia do filme "Ema"

O que é: Estreia do filme Ema, de Pablo Larraín

Onde: Nos videoclubes das Televisões e Plataformas VOD (FILMIN, MEO, NOS, NOWO, VODAFONE).

Concerto online de Adriana Sá

O que é: A artista transdiciplinar, performer e compositora musical inaugura a programação online de música da Culturgest, com "Agora", apresentado em streaming.

Horário: Às 21:00

Onde: No Facebook e no YouTube da Culturgest.

Concerto online de Berliner Philharmoniker

O que é: A Fundação Calouste Gulbenkian uniu-se às mais importantes salas europeias da rede ECHO (European Concert Hall Organisation) e partilha na página de Facebook um concerto por dia.

Horário: Às 19:00 é transmitido o concerto pela Berliner Philharmoniker, que sob a direção do maestro Sir Simon Rattle e acompanhada por Leonidas Kavakos (violino), interpreta obras de Gioachino Rossini, Jean Sibelius e Robert Schumann.

Onde: Cada concerto é transmitido simultaneamente nas páginas de Facebook de todas as salas de concerto que aderiram à iniciativa. Na Gulbenkian, pode ver nesta página do Facebook.

Debate "Em tempos de pandemia, que perfil para um Diretor-Geral do Património Cultural?"

O que é: Promovido pela PATRIMONIO.PT o debate conta com a participação de Maria Isabel Roque (historiadora e professora na Universidade Europeia e na Universidade Católica Portuguesa) e Nuno Vassallo e Silva (museólogo e ex-diretor-geral do Património Cultural).

Horário: O debate é transmitido às 16:00

Onde: Na plataforma Zoom, com participação livre.

Webinar "Os desenvolvimentos da produção e comercialização da vacina contra a covid-19"

O que é: A Abreu Advogados convida Pedro Caridade de Freitas, diretor jurídico da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA), e Peter Villax, chairman da Hovione Capital, para uma conversa sobre o tema “Vacina covid-19: Produção, comercialização e propriedade industrial”. Em debate está a situação atual da investigação da vacina para a covid-19, bem como quais os cenários para a produção industrial da vacina ou as expectativas quanto ao acesso pela população portuguesa, e o resto do mundo. Além dos dois oradores convidados, a sessão webinar é moderada pelos sócios da Abreu Advogados Manuel Durães Rocha e António Andrade

Horário: 11:00

Onde: O Webinar é gratuito, no entanto a inscrição é obrigatória. Consulte a agenda do evento e o registo.