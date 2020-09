Cerca de dois anos depois de ter saído para a rival SIC, em agosto de 2018, Cristina Ferreira figura nas fichas técnicas da TVI. É agora Diretora de Entretenimento e Ficção, função que começou terça-feira, dia 1 de setembro.

Esta terça-feira, ligou a Manuel Luís Goucha durante o "Você na TV". "Podes vir ao meu gabinete, se faz favor?", disse a nova diretora. "Setembro começou hoje e temos muita coisa para fazer", disse Cristina Ferreira a Luís Goucha, com quem partilhou 14 anos de apresentação do programa.

"Eu posso aparecer a qualquer instante", avisou Cristina Ferreira. "Setembro tem 30 dias e, portanto, há muitas novidades". Na rede social Instagram, Cristina escreveu ontem uma série de perguntas e respostas: "Vai continuar a ser apresentadora? Vou. Vai juntar-se ao Goucha? Vou. Vai ter um programa novo? Vou. Vai estar com o Cláudio? Vou. Vai trabalhar nos programas todos? Vou. Vai anunciar muitas novidades? Vou. Setembro começa hoje. E a nova TVI também."

Também ontem divulgou um vídeo promocional em que entra para os estúdios e diz "Bom dia". Na publicação escreveu: "O futuro."

Esta manhã, anunciou na rede social que as novidades no "Você na TV" não tardavam.

Logo nos primeiros minutos do "Você na TV", durante uma conversa sobre pêra rocha, chegou um envelope de Cristina Ferreira, que atribuiu uma missão a Goucha. "Alguém vai chegar hoje", disse o apresentador, "Não faço a mínima ideia de quem seja".

Ruben Vieira, marido da Rita Ferro Rodrigues, surpreendeu Goucha. Ruben já trabalha há ano e meio com Cristina, como assistente de produção. A convite da própria Cristina, aceitou um novo desafio profissional: vai conduzir o "camião do Ben", no programa "Somos Portugal".

Cristina Ferreira já tinha partilhado um teaser no Instragram e agora confirma: "Disse-me [Ruben Vieira] um dia que o grande sonho de miúdo era ser camionista. O camião do Ben arranca este domingo para um renovado Somos Portugal."

António Teixeira, inspetor da Polícia Judiciária, está de volta à Crónica Criminal do "Você na TV". À psicóloga Vera de Melo junta-se também Vítor Marques. "Estou tão contente", disse Luís Goucha, "Os meus velhotes voltaram". Os comentadores voltaram da SIC, para onde foram com Cristina Ferreira quando esta se mudou para o canal de Paço de Arcos.

Atualizado às 12:50