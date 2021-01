Quinta-feira, 28 de janeiro

Começa o FACTT 2021

Este é um evento híbrido que junta arte e ciência no formato de exposição, onde o virtual e o físico partilham espaço, pretendendo quebrar os limites do acesso à cultura, à colaboração e à experiência da arte. Um lugar onde podemos pensar profunda e criativamente sobre os movimentos adaptativos que tivemos e temos de enfrentar, para nos adaptarmos a mudanças rápidas e repentinas pelas quais as nossas vidas e meio ambiente estão a passar.

Pode consultar toda a programação e os acessos ao evento aqui.

Quando: 28 de janeiro, às 20h30

Onde: veja online nas páginas de Facebook do Arte Institute e RHI_Think.

créditos: Netflix

Sexta-feira, 29 de Janeiro

No streaming:

“ Palmer ” : Antiga estrela do futebol americano, Eddie Palmer passou de herói da cidade a criminoso condenado a 12 anos de prisão. Regressa a casa, em Louisiana, para voltar a morar com a avó que o criou. Enquanto tenta reconstruir uma vida tranquila, é assombrado pelas recordações dos seus dias de glória e pelos olhares desconfiados da pequena comunidade. É então que a vizinha desaparece, deixando o filho de sete anos, Sam, alvo frequente da troça dos outros, aos cuidados relutantes de Palmer. Com o tempo, Palmer sente-se confiante para um mundo mais esperançoso enquanto estabelece uma ligação afetuosa com Sam que, tal como ele, se sente diferente daqueles ao seu redor. Mas o seu passado ameaça pôr tudo em risco. Com a participação de Justin Timberlake como personagem principal, estreia na Apple TV+.

: Antiga estrela do futebol americano, Eddie Palmer passou de herói da cidade a criminoso condenado a 12 anos de prisão. Regressa a casa, em Louisiana, para voltar a morar com a avó que o criou. Enquanto tenta reconstruir uma vida tranquila, é assombrado pelas recordações dos seus dias de glória e pelos olhares desconfiados da pequena comunidade. É então que a vizinha desaparece, deixando o filho de sete anos, Sam, alvo frequente da troça dos outros, aos cuidados relutantes de Palmer. Com o tempo, Palmer sente-se confiante para um mundo mais esperançoso enquanto estabelece uma ligação afetuosa com Sam que, tal como ele, se sente diferente daqueles ao seu redor. Mas o seu passado ameaça pôr tudo em risco. Com a participação de Justin Timberlake como personagem principal, estreia na Apple TV+. “ Ohana: Um Tesouro do Havai ” : O verão de dois irmãos transforma-se numa empolgante viagem quando um diário os coloca na rota de um tesouro perdido, levando-os a embarcar numa aventura épica com os seus amigos e a reaproximarem-se das suas raízes havaianas. Este filme de aventura e comédia estreia na Netflix.

“ A Grande Escavação ” : Com o aproximar da Segunda Guerra Mundial, uma viúva abastada contrata um arqueólogo amador para escavar antigas estruturas funerárias na sua propriedade. Quando fazem uma descoberta histórica, os ecos do passado britânico enfrentam um futuro incerto. Poderá ver este drama histórico na Netflix.

: Com o aproximar da Segunda Guerra Mundial, uma viúva abastada contrata um arqueólogo amador para escavar antigas estruturas funerárias na sua propriedade. Quando fazem uma descoberta histórica, os ecos do passado britânico enfrentam um futuro incerto. Poderá ver este drama histórico na Netflix. “Abaixo de Zero” : É noite cerrada. A temperatura desceu abaixo de zero. Uma carrinha de transporte de detidos é brutalmente atacada numa estrada deserta. Martín, o condutor, sobrevive e entrincheira-se no interior do veículo. Os prisioneiros procuram uma forma de acabar com ele e fugir. Lá fora, alguém aguarda. Esta produção espanhola, do argumentista de Verónica (2017) e do realizador de Out of the Dark (2014), estreia na Netflix. Um misto de ação e thriller.

Sofa Shows (a nova temporada de espetáculos em live streaming está de volta) - Reema

Reema cria canções folk delicadas e agridoces com letras que exploram o ser humano. As suas canções falam desde auto-estima e sobre aprender a desfrutar a grandeza dos outros a lidar com a perda para a importância da bondade. Em maio de 2020 lançou o seu novo EP, “Lioness”, criado ao vivo com clarinete baixo, clarinete, flauta, trombone e pequenos toques de trompete e percussão.

Quando: 29 de janeiro, às 21h30

Quanto: Bilhetes a 2,25€

Onde assistir: na Rhodes Live (enviar um email para rhodeslive@rhodesentertainment.pt após a compra para receber o link do Show da Reema).

Sábado, 30 de Janeiro

A Paixão pela Dança

Com o regresso a casa para cumprimento de todas as normas ditadas pelo governo nesta fase voltou também a motivação de criar momentos artísticos para acrescentar cultura, arte e dança dentro da casa de cada família. Juntam-se artistas de várias áreas, dando especial destaque aos bailarinos e coreógrafos. Propõem a apresentação de música, stand up comedy e claro muita dança neste espetáculo através de streaming.

Quando: 30 de janeiro, às 19h00

Quanto: Bilhetes a 6,5€

Salinha Online - D. Maria II em Casa

O Teatro Nacional D. Maria II volta a disponibilizar um espaço online onde os mais pequenos podem dar asas à imaginação e ao pensamento. As portas da Salinha Online, dirigida a famílias com crianças entre os 3 e os 8 anos, abrem-se para mais de 20 histórias contadas por vários atores que, a partir das suas casas, dão corpo e voz a dezenas de textos infantis de autores portugueses e estrangeiros.

A entrada (virtual) é livre e faz-se por aqui.

Quando: até 28 de fevereiro

Domingo, 31 de Janeiro

créditos: Fox

Segunda-feira, 1 de Fevereiro

Intervalo Fox

Todos nós precisamos de um intervalo. É este o slogan da nova iniciativa da Fox e também uma verdade quase universal. Os canais Fox desafiaram um conjunto de artistas portugueses a entreter os espectadores que esperam o regresso das histórias de ficção que estão a acompanhar. Até ao final de janeiro, Ana Bacalhau, António Zambujo, Capicua, Dino D’Santiago, Favela Lacroix, Gonçalo Cabral, João Blumel, Maria João, Rita Redshoes e Tochas e Telmo vão passar pelos intervalos dos canais Fox. Há música, dança, humor e mentalismo, dando origem a uma espécie de festival entre programas.

Nesta segunda-feira é a vez de Dino D’Santiago atuar no intervalo de "9-1-1". A série começa às 22h20, na Fox Life.

créditos: René Lalique e a Idade do Vidro

Terça-feira, 2 de Fevereiro

Visita virtual a René Lalique e a Idade do Vidro

Se não visitou ou gostaria de revisitar a exposição dedicada ao grande artista da Arte Nova e Art Déco René Lalique, o amigo pessoal de Calouste Gulbenkian que revolucionou a arte de trabalhar o vidro, ainda pode fazê-lo. Não pessoalmente, já que o Museu Gulbenkian se encontra encerrado, mas através desta visita virtual que lhe permite percorrer, à sua vontade, toda a galeria e observar cada uma das 100 peças que fazem parte da exposição.

créditos: Teatro Aberto

Quarta-feira, 3 de Fevereiro

No streaming:

“ Black Beach ” : Carlos recebe um pedido para interceder em nome de um engenheiro norte-americano raptado. Do país vizinho, um drama para a sua Netflix.

: Carlos recebe um pedido para interceder em nome de um engenheiro norte-americano raptado. Do país vizinho, um drama para a sua Netflix. “Todos os Meus Amigos Estão Mortos”: Tudo pode acontecer na Passagem de Ano, especialmente quando relações confusas e tensões emocionais se misturam com drogas e sexo perigoso. É exatamente com isto que dois detetives se deparam quando entram numa casa dos subúrbios repleta de cadáveres no Dia de Ano Novo e são incapazes de determinar a causa do massacre. Uma comédia diretamente da Polónia para o conforto do seu sofá, na sua Netflix.

Conversas com o elenco de ‘Só eu escapei’

O Teatro Aberto apresenta uma mini-série de quatro episódios em vídeo e em podcast em torno do elenco da peça "Só eu escapei". As conversas com as atrizes Catarina Avelar, Lídia Franco, Márcia Breia e Maria Emília Correia serão conduzidas pelo jornalista Tiago Palma, e disponibilizadas no YouTube, no Facebook e no Spotify.

Preparada para estrear em maio do ano passado, Só Eu Escapei, da dramaturga britânica Caryl Churchill, esteve em cena no Teatro Aberto até à atual suspensão da atividade cultural, numa encenação de João Lourenço. Escrita em 2016, o encenador considera-a “uma peça profética” por ter antecipado a chegada ao poder de Trump e Bolsonaro, por colocar ênfase no futuro do planeta e da humanidade perante o agravamento da crise climática e, coincidência ou não, o aparecimento de “um vírus que alterou profundamente as nossas vidas”.

Simbolicamente, as quatro mulheres “com mais de 70 anos” (tal como a própria autora indica numa única e breve didascália do texto) são “os quatro cavaleiros do apocalipse”, representação bíblica da peste, da fome, da guerra e da morte.

