Expliquem-me, por favor, onde param os intelectuais deste país, qual o seu posicionamento perante a situação desgraçada em que nos encontramos.

Lamentava-se numa roda de amigos, um jovem com ar de professor, carregado de livros entalados no sovaco direito, mostrando que fazia da democracia e da sociedade civil organizada o seu cavalo de batalha. Dispunha-se a enfrentar os seus adversários políticos quando fosse oportuno e necessário. Os verdadeiros intelectuais circulavam num meio onde o seu conceito era discutido restritamente em festivais de dúvidas sobre as ideologias e acerca de quem era ou não cerebral. Davam a sensação de terem desaparecido, pois raramente se mostravam. Os de sólida formação não desperdiçavam o seu tempo, e no meio dos restantes contavam-se alguns que haviam desertado, enquanto outros se tinham reformado voluntariamente. Entretanto, começou a desenvolver-se uma luta pelo destaque na imprensa, nas rádios e televisões, em que, sem o serem, se intitulavam como tais.

Diariamente mostrava-se o que se dizia da democracia no país, mas falava-se do assunto sem grande entusiasmo, com pouca seriedade e muito aproveitamento. Interiorizava-se claramente na população a ideia suicida de que o futuro não dependia da vontade do eleitor, mas sim dos camaradas que podiam ser eleitos. A maioria dos bárbaros, nomeadamente a sua juventude e principalmente aquela que estava bem engajada na milícia da ambição, qualquer que fosse o campo ou o ramo da sua actividade, professava a fé de que o indivíduo vencedor era aquele com instinto vivo, o chamado «tipo esperto». Era por causa disso que se verificava a adesão ao grande partido e aos outros que tentavam ser forte oposição, de muitos jovens sofrivelmente licenciados, todos eles a sonhar com um lugar ao sol no campo da política, tendo em mira bons cargos e, consequentemente, a possibilidade da aquisição de conhecimentos e dinheiro suficiente para levar uma boa vida. Um futuro promissor que, normalmente, contemplava casa, carro, mulheres e viagens. Não se incomodavam que a sociedade os visse apenas como oportunistas. Declaradamente mostravam que o que eles mais pretendiam era servirem-se a si próprios, nunca servindo a população.

Foi nessa onda de pensamento, com uma visão distorcida da doutrina do bem, que surgiram, misturados com os políticos e agindo como tal, os militares de alta patente, os médios e grandes empresários, os donos e accionistas de companhias de seguros, as figuras preponderantes que dominavam o ramo dos petróleos e seus acólitos, além dos bancários e banqueiros milionários. Também os grandes fazendeiros com enormes propriedades a fazer lembrar os latifúndios de outros tempos. Todos eles tinham uma marca comum. O vínculo forte e antigo ao partido-mor que abria portas à situação, decretando ser desnecessário saber-se como e de que forma tinham conseguido tanto em tão pouco tempo!