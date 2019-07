Na capital portuguesa, o grupo, oriundo do estado norte-americano do Texas, promete “um concerto bastante intenso, com música instrumental apaixonada e poderosa, entre o romance e a tragédia”, lê-se no comunicado.

Os Explosions In The Sky anunciaram a digressão de 20 anos de carreira, na página de Twitter, onde escreveram: “Esperamos ver-vos por aí. E muito obrigada por nos acompanharem há tanto tempo”, cita a Everthing is New.

O último disco, “The Wilderness”, foi lançado em 2016 pela banda, composta por Munaf Rayani, Christopher Hrasky, Mark Smith e Michael James.