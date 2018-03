Em fevereiro, o Ministério da Cultura anunciou que a exposição da Coleção João Miró, propriedade do Estado português, seria apresentada em Itália, na Fondazione Bano, através da itinerância organizada pela Fundação de Serralves.

A exposição, que estará patente no Palácio Zabarella, da Fondazione Bano, é inaugurada numa cerimónia que contará com a presença do ministro português da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, e da presidente da Fundação de Serralves, Ana Pinho.

“Joan Miró: Materialidade e Metamorfose”, constituída por 85 obras, fica patente até 24 de junho. Organizada por Serralves, é coordenada por Marta Almeida, diretora-adjunta do museu, e comissariada pelo especialista mundial na obra de Miró, o norte-americano Robert Lubar Messeri.

As obras foram mostradas pela primeira vez numa exposição na Casa de Serralves, no Porto, de outubro de 2016 a junho do ano passado, tendo sido vista por 240.048 pessoas.

De 08 de setembro de 2017 a 13 de fevereiro deste ano, “Joan Miró — Materialidade e Metamorfose” esteve patente no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, onde recebeu um total de 49.265 pessoas.