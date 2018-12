“Terra Adentro – A Espanha de Joaquín Sorolla” é o título desta mostra de “um pintor extraordinário, mas pouco conhecido em Portugal, e que o MNAA sempre desejou expor”, sublinhou o diretor do museu, António Filipe Pimentel, na visita guiada aos jornalistas realizada na quarta-feira.

Nas obras que fazem parte da mostra do artista nascido em Valência, – quase na totalidade provenientes do Museu Sorolla, em Madrid, com mais três de coleções particulares de Espanha – predominam as paisagens que gostava de pintar ao ar livre, durante as viagens que realizou em Espanha, na viragem do século XIX para o século XX.

A natureza atravessa as obras em exposição, mas além das paisagens, também são apresentadas pinturas da vida quotidiana, grandes cidades, como Toledo, o mar e as praias, com cenas de brincadeiras estivais de crianças e jovens veraneantes, e há uma sala dedicada às obras de caráter etnográfico, que revelam a Espanha rural e o seu nacionalismo estético, de inspiração regionalista.

De acordo com a comissária da mostra, a investigadora Carmen Pena, esta exposição “é sobre a beleza dos quadros de Sorolla, reveladores de uma cultura, e de uma certa época em Espanha”.