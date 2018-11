“Tudo o que tenho no saco. Eça e ‘Os Maias'” é o título da exposição, uma iniciativa da Fundação Calouste Gulbenkian, em parceria com a Fundação Eça de Queiroz, comissariada por Isabel Pires de Lima.

“A exposição pretende comemorar e acentuar a abordagem do romance, mas procura compulsar outras obras para iluminar a leitura que vamos fazendo de ‘Os Maias'”, descreveu a responsável, numa apresentação aos jornalistas.

O pretexto é a passagem dos 130 anos da publicação de “Os Maias”, essa “vaste machine”, como o próprio Eça lhe chamou, numa carta dirigida a Oliveira Martins: “…continuo com ‘Os Maias’, essa ‘vaste machine’, com proporções enfadonhamente monumentais de pintura a fresco, toda trabalhada em tons pardos, pomposa e vã, e que me há-de talvez valer o nome de Miguel Ângelo da sensaboria. Mas enfim!”.

De facto, no início, o autor teve dificuldades em publicar o romance, um romance no qual dizia que tinha colocado “tudo o que tinha no saco”.

Numa carta datada de 1881, dirigida ao amigo Ramalho Ortigão, Eça escreveu que estava praticamente terminado um romance que tinha escrito, e acrescentou: “Não só um ‘romance’, mas um romance em que pusesse tudo o que tenho no saco”.