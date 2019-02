Exibida no futuro Museu de Cidade, no Parque da Pasteleira, a exposição teve a curadoria da antropóloga Églantina Monteiro, assim como do diretor artístico do Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG), Nuno Faria, conceção de estruturas por parte do gabinete de arquitetura Skrei e consultoria do produtor de vinho Mateus Nicolau de Almeida.

“É uma exposição que se construiu em duas dimensões que são concomitantes e que aqui se articulam bastante bem. É uma dimensão material – terra, pedra, xisto, água – e uma dimensão imaterial ou espiritual, que se declina a partir do som e da imagem projetada”, começou por explicar Nuno Faria, durante uma visita para a comunicação social.

Segundo o responsável, essas duas dimensões oferecem “sensorialmente, intelectualmente e fisicamente” uma dimensão “muito ampla da força telúrica das características únicas” da paisagem do Douro.

Ao entrar no Antigo Reservatório de Água da Pasteleira, a primeira peça da coleção encontra-se à esquerda: uma impressão fotográfica de um mapa elaborado por Joseph James Forrester, também conhecido por Barão de Forrester, em 1848, que determina o território português do Douro, assim como a parte navegável do rio em Espanha, acompanhada por dois textos que resumem a importância do Douro e o objetivo deste trabalho.