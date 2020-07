Abertura de exposições do Prémio “Estação Imagem Coimbra 2020”

O que é: A iniciativa tem início com a inauguração de oito exposições. "SOS Clima", sobre a urgência ambiental e os efeitos das alterações climáticas, numa iniciativa que reúne trabalhos de cinco agências internacionais: Agence France-Presse, The Associated Press, European Pressphoto Agency, Getty Images e Reuters, é uma das exposições propostas. A exposição "Hong Kong: A luta pela liberdade", de Felipe Dana, da Associated Press, e "Fim Do Califado", reportagem de Ivor Prickett feita para o The New York Times, são outras das propostas para a edição deste ano.

As exposições vão ocupar espaços do Convento São Francisco, do Edifício Chiado, da Casa Municipal da Cultura, do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha e do Centro Cultural Penedo da Saudade.

A que horas: 16h00

Onde: Sala da Cidade dos Paços do Município de Coimbra

10.º Lisbon Summer School for the Study of Culture

O que é: Iniciativa anual do Lisbon Consortium, programa internacional de Mestrado e Doutoramento em Estudos de Cultura da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica. A edição deste ano é dedicada ao tema “Ecoculture”, nomeadamente à reflexão sobre a inter-relação entre cultura e meio ambiente, examinando a crescente consciência do impacto negativo das atividades humanas, e decorre, pela primeira vez, em formato online.

O evento conta este ano com mais de 100 participantes de 30 nacionalidades, de todos os continentes, e terá lugar inteiramente online.

A que horas: 11h15 às 17h

Onde: No Zoom. Saiba aqui todas as informações -

Poster Mostra

O que é: A iniciativa encheu as ruas de Marvila de obras de ilustração, desenho, fotografia, arquitetura e palavra. 20 convidados, nacionais e internacionais, dos mais diversos quadrantes, e 10 vencedores da anual Open Call juntaram-se à iniciativa. O projeto foi organizado pela Departamento@.

A que horas: Às que o leitor desejar.

Onde: Em Marvila. Veja o mapa das ruas com as obras de ilustração, aqui .

Rouxinol Faduncho

O que é: Um espetáculo de música e humor, ao qual se pode aceder através da plataforma Cliveon (Culture Live Online). É possivel adquirir bilhetes para assistir ao concerto ao vivo e por um preço mais reduzido assistir em Live stream.

A que horas: 21h30

Onde: Aqui

O Pátio das Cantigas

O que é: A versão mais recente de “O pátio das Cantigas”, que conta com a participação de César Mourão, Miguel Guilherme, Dânia Neto e muitos mais vão passar no pequeno ecrã este sábado. Se não tem planos para logo esta é uma opção a considerar.

A que horas: 16h00

Onde: Canal Hollywood