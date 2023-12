Os autores responsáveis pelo mundo de Nárnia e pela Terra Média eram amigos íntimos e colegas na Universidade de Oxford. A sua correspondência, até agora inédita, faz parte de um arquivo pertencente ao espólio do conselheiro literário Walter Hooper, que está a ser doado ao Reino Unido através dos programas Acceptance in Lieu e Cultural Gifts, conta o The Guardian.

Segundo o jornal britânico, o arquivo também contém a cópia pessoal de Lewis de "Príncipe Caspian", o raro livro "Spirits in Bondage" (escrito sob o seu pseudónimo Clive Hamilton) e um caderno relacionado com "Boxen", um mundo fictício que Lewis criou em criança, antes de Nárnia. Os manuscritos de Tolkien referem-se a "The Adventures of Tom Bombadil e Futhorc: The Runes as used by Thorin Oakenshield". Foram atribuídos à Bodleian Library e ao Story Museum, em Oxford.

No total, o Arts Council England aceitou este ano mais de 52 milhões de libras de objetos para a nação. Através do Acceptance In Lieu, as pessoas podem liquidar uma fatura de imposto sucessório ao transferir para o país objetos culturais, científicos ou históricos importantes.

Por sua vez, o Cultural Gifts Scheme permite que os contribuintes do Reino Unido doem obras a museus, galerias e bibliotecas públicas em troca de uma redução fiscal.