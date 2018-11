“O fado é como se fosse um namorado, um companheiro para a vida toda, com quem desabafo as minhas angústias, a minha felicidade, a ternura, e é com quem me sinto melhor”, disse Maria Emília, em entrevista à agência Lusa.

No palco da avenida da Liberdade Maria Emília vai ser acompanhada por Carlos Manuel Proença, na viola, Luís Guerreiro, na guitarra portuguesa, Daniel Pinto e Marino de Freitas, na viola baixo, Miguel Braga, no piano, e por um quarteto de cordas dirigido pelo violinista Luis Cunha.

Neta e filha de portugueses, Maria Emília nasceu em S. Paulo, no Brasil, canta há 15 anos e foi apresentada como “a grande aposta” da edição deste ano do festival Santa Casa Alfama, que se realizou em setembro último, naquele bairro lisboeta.

Maria Emília disse que “este é o CD que neste momento” quis fazer, “mostrar a Maria Emília fadista”, sem se escusar a interpretar outros temas.

Neste álbum, recria uma canção da brasileira Elba Ramalho, “De Volta Para o Meu Aconchego”, de Nando Cordel e Dominguinhos.

“Para me dar a conhecer ao grande público, achei que devia mostrar o que tenho feito nos últimos 15 anos, que é o fado tradicional, e vou sempre cantar fado tradicional. Mas eu sou uma cantora, e não quer dizer que não venha a cantar outros tipos de música. Hoje eu sei aquilo que quero cantar e que quero transmitir, que é o fado tradicional, mas todos os artistas devem cantar aquilo que lhes apetecer. E se hoje é assim, amanhã não sei”, declarou.

De Beatriz da Conceição, Maria Emília gravou “Muito Embora Por Querer Bem” (Artur Ribeiro/Raul Ferrão) e “Sou Um Fado Desta Idade” (Rogério Bracinha/Ferrer Trindade), de Amália Rodrigues “Sem Razão” (Fernando Farinha/Alberto Correia) e a grande marcha de Lisboa de 1964, “Lisboa Bonita” (Eugénia Teles/Hermenegildo de Figueiredo).

"Queria cantar uma marcha, mas sem ser de um bairro, e esta canta toda a Lisboa”, disse.

À fadista Maria da Fé, Maria Emília foi pedir licença para gravar “É Mentira” (Jorge Rosa/João de Vasconcelos), “que é como mandam as regras do fado, pois foi ela a sua criadora”.

Do alinhamento do CD, entre os inéditos, conta-se “Queira Deus”, de Linda Leonardo, que gravou na melodia do Fado Cravo, de Alfredo Marceneiro, e também, de Linda Leonardo, “Foi Deus que Quis Assim”, que interpreta no Fado Alvito, de Jaime Santos.

Igualmente inédito é “Perfeito Pecado”, de Mário Rainho, que Maria Emília interpreta no Fado Cunha e Silva, de Armando Machado.

"Fui eu que pedi ao Mário [Rainho] que fizesse um poema, onde eu expressasse o que sinto e o meu amor ao fado”, contou à Lusa.

“Agora”, de Nuno Miguel Guedes, que gravou no Fado Menor, é outro dos inéditos do disco. A fechar o CD, canta “Minha Paz”, que tem letra e música de Edu Krieger.