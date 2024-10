Dezenas de fãs de Payne reuniram-se assim que a notícia da sua morte foi divulgada, em frente ao hotel CasaSur, no bairro de Palermo, e alguns permaneceram lá até o amanhecer. "Descanse em paz" ou "estiveste sempre comigo" estampavam alguns em cartazes colocados no local, acompanhados de flores.

Payne, de 31 anos, morreu na quarta-feira, pouco depois das 17h0 (horário local), depois de cair da varanda do seu quarto no terceiro andar do hotel.

Uma fonte policial disse à AFP que o resultado preliminar da autópsia mostrou que "ele morreu por causa da queda", afirmando que o corpo apresentava "poli traumatismos, hemorragia interna e externa".

Em comunicado, a família manifestou esta quinta-feira que está devastada com a notícia. "Liam sempre viverá sempre nos nossos corações e vamos lembrar-nos dele pela sua alma gentil, engraçada e corajosa", disseram enquanto pediram privacidade "neste momento terrível".

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, por meio do seu porta-voz, expressou nesta quinta-feira as suas "sinceras condolências" à família e aos amigos.

"One Direction foi um dos maiores grupos da história e a sua música teve um enorme impacto em milhões de fãs", enfatizou o porta-voz.

Espera-se que as testemunhas, especialmente os funcionários do hotel, compareçam em tribunal durante todo o dia para depor.

Alguns "directioners", como são conhecidos os seus fãs, convocaram nas redes sociais uma reunião na tarde desta quinta-feira em torno do simbólico Obelisco para se despedirem de Payne.

Na quarta-feira, foi divulgado o áudio do gerente do hotel que ligou para o número de emergência.

"Temos um hóspede que está muito drogado e está a desarrumar o quarto e precisamos que venha (...). Ele tem uma varanda e temos medo que ele faça alguma coisa que coloque a sua vida em risco", disse o funcionário.

O Ministério da Segurança de Buenos Aires emitiu outro comunicado no qual informou que os seus dirigentes confirmaram "a morte de um homem que se atirou da varanda do seu quarto".

O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido confirmou que está em contato com as autoridades argentinas em relação à "morte de um britânico", sem mais comentários.

Recorde-se que a banda sensação One Direction surgiu em 2010, quando os então adolescentes Liam Payne, Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik participaram do concurso de televisão britânico "The X Factor".

Em 2016, o grupo anunciou que entraria em hiato por tempo indeterminado, mas que não se separaria.

Payne anunciou que estava a trabalhar num álbum solo naquele mesmo ano, seguindo os passos de outros membros do grupo.

O single "Strip that Down" de Payne alcançou o terceiro lugar no do Reino Unido e o décimo lugar na Billboard dos EUA. Em 2019, lançou o seu álbum "LP1".

No ano passado, revelou que estava a trabalhar num segundo álbum e lançou um single em março de 2024.