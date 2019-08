O setor equestre continua a ser uma das grandes apostas da feira, a registar “cada vez mais visitantes”, disse o autarca, estando previstos espetáculos de exibição de cavalos e cavaleiros.

A gastronomia típica da região é outra das atrações do certame, que terá uma zona de tasquinhas onde é possível provar doçaria algarvia, mel, alfarroba, medronho e queijo de cabra, entre outros.

A música é uma das apostas fortes da feira, que conta com atuações dos Xutos e Pontapés (dia 16), Calema (dia 17) Wet Bed Gang (18), João Pedro Pais (19), Matias Damásio(20), Quim Barreiros (21), Blaya (22), Jorge Palma(23), Mariza(24) e Richie Campbell (25).

Nos ‘youtubers’ estão confirmadas as presenças de Meet & Greet com Tiagovski & Jéssica Pinho, (17 e 18 ago), Nuno Moura & Pedro Tim (21 ago) e JaimeDrake & Shutdown (22 ago).

As preocupações ambientais também estão presentes nesta feira com a utilização de copos de plásticos reutilizáveis que podem ser usados durante toda a feira e “levados para casa como recordação” ou devolvidos no final, revelou o autarca.

O crescimento do certame manifesta-se também no número de bilheteiras e na criação de 12 parques de estacionamento com capacidade para acolher 12.500 viaturas.

A FATACIL abre portas diariamente entre as 18:00 e a 01:00, com as entradas diárias a custarem quatro euros e um bilhete família (quatro pessoas) a 14 euros, sendo grátis para menores até aos 12 anos. Está ainda disponível uma pulseira para todos os dias da feira por 25 euros.