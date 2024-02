Entre 1 e 10 de junho, o certame, que se passa a denominar Versátil - Feira do Livro de Leiria, duplica o número de dias - de cinco para dez -, é transferido para o Jardim Luís de Camões, no centro da cidade, e terá como tema “E depois da Liberdade”.

Segundo informação hoje divulgada, esta primeira edição de Versátil constitui “um momento anual dedicado à literatura e aos livros no seu diálogo com outras linguagens artísticas”.

Em 2024 celebra-se na Feira do Livro de Leiria “não apenas o legado de Abril, mas também os 500 anos do nascimento de Camões”, através de “uma programação diversificada”, com curadoria da jornalista Isabel Lucas e de Nuno Artur Silva, argumentista e ex-secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media.

Versátil junta nove livrarias de Leiria e explora cruzamentos entre a literatura e outras artes, através de palestras, debates, exposições, concertos, cinema, performances artísticas e lançamentos de livros, procurando “destacar como a literatura influencia e é influenciada por outras expressões artísticas”.

A partir do Jardim Luís de Camões, a programação estende-se a diversos locais do centro da cidade, “num perímetro que pretende promover os encontros”.

Entre os autores em destaque nesta edição de Versátil, a organização salienta também Alexandre O'Neill, António Ramos Rosa, Sebastião da Gama, Sam e Mário Soares.

“Promete ser uma oportunidade única para os amantes da literatura e das artes em geral se reunirem, celebrarem a diversidade cultural e refletirem sobre o poder transformador das palavras e das ideias”, informa a Câmara Municipal.

A autarquia conclui que, com a nova versão da Feira do Livro, se pretende “reforçar o compromisso de Leiria em promover a cultura e o acesso à literatura como instrumentos fundamentais para o desenvolvimento humano e social”.