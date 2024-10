O certame, com direção de Mónica Alvarez Careaga, inaugurado na quarta-feira, conta este ano com a presença de 26 galerias de arte, representando cerca de 70 artistas, e envolve vários galardões, entre eles o Prémio Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), que será anunciado no sábado.

O Prémio Imprensa Nacional foi atribuído nesta edição aos artistas Fernanda Fragateiro (Galeria Filomena Soares), Rodrigo Oliveira (Balcony – Contemporary Art Gallery) e Samuel Rama (Galeria 111).

Este prémio tem o objetivo de “valorizar a arte portuguesa e a preservação do património cultural da língua e cultura nacionais”, segundo comunicado do certame.

Também foi atribuído o Prémio Novo Talento Desenho — Viarco à artista polaca Katarzyna Pacholik, representada pela Galería Silvestre, que terá uma residência artística na fábrica portuguesa de lápis. O galardão já premiou, em edições anteriores, artistas como Irene González, Matías Ercole, Ana Romãozinho e António Neves Nobre.

Quanto ao Prémio Aquisição Ângelo & Damião, criado pela coleção privada de Ângelo Silva e Paulo Damião – com 15 anos de existência e mais de 150 obras de artistas contemporâneos de diversas nacionalidades – foi concedido a Carlos Alexandre Rodrigues, da galeria Salgadeiras Arte Contemporânea.

Entre as presenças nesta edição contam-se a galeria lisboeta Francisco Fino que apresentará uma mostra individual de Gabriel Abrantes, a Galeria Nuno Centeno, sediada no Porto, que apresentará trabalho de José Pedro Croft, entre outros.

A estas juntam-se Vera Cortês, Filomena Soares, 3+1 Arte Contemporânea, Bruno Múrias e Miguel Nabinho de Lisboa, Lehmann + Silva e Pedro Oliveira do Porto, ainda Fonseca Macedo – Arte Contemporânea, de Ponta Delgada, Açores.

Nas estrangeiras estão as espanholas Trinta, Siboney e Silvestre, Jahn und Jahn, com sede em Lisboa e Munique, e a Monitor, sediada em Roma e Lisboa.

Na feira estão expostos os trabalhos dos dez finalistas ao Prémio Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento.

A 7.ª edição da Drawing Room Lisboa apresentará até domingo conversas e lançamentos, incluindo “A Montanha”, de Maria João Worm, e o lançamento do livro “O Dia já fecha portas”, com a artista Maria Capelo e João Pinharanda.