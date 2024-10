Catarina Sobral, este ano distinguida com o Prémio Nacional de Ilustração, é a convidada portuguesa desta edição da Festa da Ilustração de Setúbal, com uma exposição na Casa da Cultura intitulada “Lapso”.

A exposição inclui um mural desenhado por Catarina Sobral, além de desenhos, esboços, ilustrações finais que desvendam o processo criativo para alguns dos livros já publicados.

Nascida em Coimbra em 1985, Catarina Sobral é uma premiada autora de livros para os mais novos, como “Greve”, “Achimpa”, “Vazio”, “Impossível” e “Toi Toi Toi”, mas também já fez espetáculos de teatro e cinema de animação.

Em 2014, venceu o prémio internacional de ilustração atribuído pela Feira do Livro Infantil de Bolonha (Itália) com o livro “O meu avô” e este ano venceu o Prémio Nacional de Ilustração com “Fantasmas, Bananas e Avestruzes”, de uma coleção literária sobre democracia publicada pela Assembleia da República.

A par da exposição na Casa da Cultura, Catarina Sobral também terá obra exposta na livraria Culsete, por causa do Prémio Nacional de Ilustração.

A Festa da Ilustração, que existe há uma década, tem como mote a pergunta “É preciso fazer um desenho?”, com várias exposições em simultâneo em Setúbal, a decorrerem até dezembro.

Com curadoria do ‘designer’ Teófilo Duarte, a Festa da Ilustração conta este ano com uma mostra dedicada à obra de João da Câmara Leme (1930-1983), organizada por Jorge Silva, e dá destaque a artistas premiados ca_teter, Victoria Capdepon e Alejo Schettin, do Uruguai.

A Festa da Ilustração contará com outras exposições, nomeadamente uma no Museu de Setúbal, intitulada “A presença das formigas”, sobre a obra gráfica dos álbuns do cantautor José Afonso, com curadoria do ilustrador e ‘designer’ José Brandão.

Além de debates e conversas com ilustradores, este ano está prevista ainda uma mostra nas bibliotecas públicas de Setúbal e Azeitão sobre o pedagogo e poeta Sebastião da Gama, e uma exposição coletiva de ilustração portuguesa sob o tema “Canto a fome de justiça: José Afonso, homem e obra”.

A Festa da Ilustração é uma iniciativa da câmara Municipal de Setúbal.