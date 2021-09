Pelas 14:30 de sábado, vai decorrer o debate “100 anos de luta no mundo”, no Espaço Internacional, e às 15:00 vai decorrer o debate “Centenário do Partido Comunista Português: Liberdade, Democracia, Socialismo. O futuro tem partido”, no Espaço Central, e que contará com a participação dos membros da Comissão Política do Comité Central do PCP Manuel Rodrigues e Ricardo Costa.

No domingo, pelas 11:30, a contemporaneidade do panorama político vai ser a temática do debate “Portugal em 2021 e a intervenção do PCP na luta por uma vida melhor”, que vai contar com a participação dos elementos da Comissão Política comunista João Oliveira, que é também o líder do grupo parlamentar, Vasco Cardoso, Fernanda Mateus e Dias Coelho. Às 13:30, o debate “O Futuro tem Partido”, na Cidade da Juventude, vai abordar a participação jovem na política.

A defesa dos direitos laborais, uma das bandeiras de génese do partido, também vai ser discutida, no sábado, através dos debates “Contra a exploração, os mesmos direitos”, às 11:00 no Pavilhão dos Imigrantes, “É só blá blá e trabalho com direitos não há”, às 11:30 na Cidade da Juventude, “Igualdade no trabalho e na vida: Os caminhos necessários” e também “Combater a exploração e a manipulação: Valorizar o trabalhos e os trabalhadores”, às 18:00 no Pavilhão da Mulher e no Espaço Central, respetivamente.

As intervenções militares internacionais e das Forças Armadas de Portugal serão o repto para os debates, no sábado, “Por uma Europa de cooperação e paz. Não à NATO”, pelas 18:00 no Espaço Internacional, e no domingo, “Forças Armadas e independência Nacional”, às 11:30, no Espaço Central da rentrée comunista na Quinta da Atalaia.

Também no domingo estão previstas conversas com a União de Resistentes Antifascistas Portugueses, a propósito da apresentação no sábado do livro “Elas estiveram nas Prisões do Fascismo”, pelas 14:00, e uma hora mais tarde com a Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas, pelas 15:00. Ambas vão decorrer no Pavilhão da Mulher.

A 45.ª edição da Festa do Avante! vai decorrer entre sexta-feira, 03 de setembro, e domingo, 05 de setembro, na Quinta da Atalaia, no Seixal (distrito de Setúbal).

Este ano repetem-se as medidas decretadas em 2020 para prevenir a propagação do SARS-CoV-2, mas a lotação foi aumentada para 40.000, mais 23.000 do que no ano passado, e regressam atividades, como, por exemplo, as desportivas e o Espaço Criança.