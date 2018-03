Lousada organiza no fim de semana um evento onde os visitantes poderão deliciar-se com chocolate quente gratuito, apreciar ramos de flores de chocolate, a pensar na Páscoa, ou 'design' de bolos, queques e amêndoas.

"Vamos ter com certeza a festa mais doce do Vale do Sousa, com produtos diferenciados com uma oferta especial para os padrinhos e madrinhas", prometeu hoje a vereadora Cristina Moreira, em declarações à Lusa.

A festa "Chocolate no Parque", como se designa a atividade promovida pela Câmara de Lousada, reunirá expositores do concelho e de outros pontos do país que se dedicam ao negócio dos doces e que têm o chocolate como o ingrediente principal.

As pastelarias e confeitarias terão lugar de destaque, mas também poderão ser vistas propostas de produtores artesanais de bombons, licores, amêndoas e compotas, "entre outras tentações".

No domingo à tarde, às 15:00, haverá um desfile de moda infantil, com as crianças embelezadas à base adereços inspirados no chocolate. No sábado, também às 15:00, as crianças dos seis aos 12 anos que visitarem a festa poderão aprender a fazer chocolate.

"Vai ser muito divertido para as nossas crianças", previu Cristina Moreira, acrescentando que todo o evento, que decorrerá no Parque Urbano Dr. Mário Fonseca, contará com animação musical proporcionada pelos bares daquele espaço.

Os visitantes poderão encontrar no parque várias pequenas tendas, cada uma com propostas diferentes à base de chocolate, convidando a um passeio enquanto se degusta algo bem doce.

A vereadora destacou a participação das crianças e jovens da Ave Cooperativa de Integração Psicossocial, instituição local que se dedica a atividade vocacionais e que preparou uma linha de produtos de chocolate para apresentar no evento.

Cristina Moreira explicou, por outro lado, que se trata já da 5.ª edição de um evento que tem vindo a ganhar importância e escala ao longo dos anos, que se realiza sempre no Domingo de Ramos.

Essa evolução, acentuou, enquadra-se na estratégia da autarquia de proporcionar aos diferentes aos diferentes setores do comércio tradicional, neste caso à doçaria, a oportunidade de divulgar e vender os seus produtos, com um toque de criatividade e inovação.