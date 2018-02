A cantora portuguesa Surma e os norte-americanos Bitchin Bajas vão atuar a 26 de maio no festival Aleste, na Madeira, foi hoje anunciado.

Esta será a quinta edição do festival, marcado para a Praia Fluvial da Barreira, no Funchal.

Surma, nome artístico de Débora Umbelino, editou no outono passado o álbum de estreia "Antwerpen", com melodias pós-rock e eletrónica, feitas com guitarra e teclados, inspiradas pela ideia de ambientes frios ou de cidades nórdicas.

Na Madeira, o trio Bitchin Bajas levará o mais recente álbum, "Bajas Fresh", que o Aleste descreve como "um cozinhado de sintetizadores, gravações de campo, orquestração texturizada".