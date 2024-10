Aqueles cinco autores estão nomeados na categoria de “Melhor Obra de Banda Desenhada de Autor Português”, a única dos prémios do AmadoraBD que tem um valor monetário, de 5.000 euros.

A artista visual Rita Alfaiate compete com o álbum “Neon”, publicado no final de 2023 pela Escorpião Azul, e Diogo Carvalho foi selecionado com “Sol”, também no universo da ficção científica, com selo da Comic Heart.

José Smith Vargas está nomeado com o livro “Vale dos Vencidos”, uma primeira obra publicada pela Chili Com Carne que versa sobre gentrificação e as mudanças sociais num bairro em Lisboa, e Jorge Coelho figura naquela categoria com uma adaptação do romance “O grande Gatsby”, de F. Scott Fitzgerald, com argumento de Ted Adams (pela Comic Heart).

Tanto José Smith Vargas como Jorge Coelho tiveram exposições individuais em 2023 no AmadoraBD com os originais das duas obras nomeadas.

Os prémios do festival AmadoraBD são atribuídos anualmente em cinco categorias, contando este ano com 24 obras a concurso.

Além do mencionado prémio para “Melhor Obra de Banda Desenhada de Autor Português”, são ainda atribuídos galardões nas categorias de “Melhor Obra Estrangeira de BD editada em Portugal”, “Revelação”, “Melhor Fanzine ou Publicação Independente” e “Melhor Edição Portuguesa de BD”.

Para o prémio “Revelação” estão indicados os livros “Amor”, de Filipa Beleza, “Peyroteo”, de Vasco Parracho, “Last Call 1”, de Gonçalo Fernandes, e “Paciência é o meu nome do meio”, de Inês Fetchónaz.

Os vencedores serão anunciados pelo festival no dia 20 de outubro.

O júri que escolheu os nomeados integrou Hugo Pinto (em representação da Câmara Municipal da Amadora), Paulo Monteiro (autor e presidente do Clube Português de Banda Desenhada) e o investigador João Ramalho Santos.

De acordo com a organização, Paulo Monteiro absteve-se de nomear álbuns nas categorias de “Melhor Fanzine ou Publicação Independente”, porque “uma das obras a concurso é editada pela Bedeteca de Beja, da qual é diretor”, e de “Melhor Obra de Banda Desenhada de Autor Português”, porque tem uma “ligação familiar” com a autora de uma das obras nomeadas.

Esta será a 35.ª edição do AmadoraBD, entre os dias 17 e 27 de outubro, novamente centrado no antigo Ski Skate Amadora Park, agora designado Parque da Liberdade.

Sob o tema “Humanidade”, o festival celebra os 50 anos do 25 de Abril de 1974, e conta com 15 exposições, além da presença de mais de uma dezena de autores de banda desenhada, para lançamentos editoriais e sessões de autógrafos.

Entre os autores confirmados estão o brasileiro Marcelo D’Salete, a sul-coreana Keum Suk Gendry-Kim e os franceses Mathieu Sapin e Christian Lax.

Uma das exposições, intitulada “Quilombo, herança e resistências”, passa em retrospetiva o trabalho de Marcelo D’Salete de quem será publicada a mais recente obra, “Mukanda Tiodora”, sobre escravatura.

Entre outras exposições previstas no festival conta-se a que é dedicada ao álbum “Elviro”, que valeu ao desenhador Paulo J. Mendes o prémio de melhor obra de autor português no AmadoraBD de 2023.

O AmadoraBD tem ainda programação espalhada pela cidade, nomeadamente na Galeria Municipal Artur Bual, onde vão estar duas mostras individuais dedicadas aos cartoonistas Nuno Saraiva e Cristina Sampaio, e na Bedeteca, que acolherá uma exposição sobre o livro ilustrado “25 Mulheres”, de Raquel Costa.

O festival AmadoraBD é uma iniciativa da Câmara Municipal da Amadora.