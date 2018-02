A edição número cinquenta do Festival da Canção arrancou ao som de “Ele e Ela” de Madalena Iglesias, canção que venceu o Festival da Canção em 1966. A cantora faleceu em janeiro deste ano aos 78 anos e o Festival não quis deixar de lhe prestar homenagem. "Todos sabiam quem ela era e todos saberão quem ela é", salientaram os apresentadores José Carlos Malato e Jorge Gabriel.

Mas as homenagens não se ficaram por aqui. Durante o período de votação João Pedro Coimbra e Nuno Figueiredo debruçaram-se sobre o cancioneiro de Carlos Paião, nome maior da história do Festival da Canção. "Vinho do Porto (Vinho de Portugal)", que em 1983 levou ao Festival em conjunto com Cândida Branca Flor,"Souvenir de Portugal", "Zero a Zero" e "Ga-Gago" foram os temas revisitados do autor de "Playback". Também Dina "recebeu uma prenda". A autora de "Amor de Água Fresca" foi recordada num vídeo que passou em resumo a vida e obra da artista.

De Janeiro, que nos fez recordar Salvador Sobral, a Rita Dias, que recordou o Festival, ao longo de duas horas as 13 vozes desta semifinal disputaram um lugar na grande final e, quem sabe, no Festival da Eurovisão.

Entre regressos, como os de José Cid e Anabela, enquanto intérpretes, e os de Fernando Tordo e Jorge Palma, como compositores, o festival fez-se de muitas novidades, como os casos do jovem fadista Peu Madureira ou do bem conhecido JP Simões.

Mas apenas sete vão seguir em frente na competição. Vamos voltar a ouvir Peu Madureira (22 pontos), Janeiro (16 pontos), Catarina Miranda (16 pontos), Anabela (13 pontos), Beatriz Pessoa (11 pontos), Joana Barra Vaz (8 pontos) e Joana Espadinha (7 pontos) em Guimarães, no dia 4 de março.

Quem também não quis deixar de marcar presença foi Salvador Sobral. O músico que venceu com "Amar Pelos Dois" surgiu já no período depois do fecho de votações para apoiar o músico que convidou. O Festival introduziu este ano opção do vencedor da edição anterior voltar a participar ou convidar um compositor; a voz de "Amar pelos Dois" escolheu Janeiro. As semelhanças entre os dois são mais que musicais. Recorda-se de Salvador Sobral na "green room"? Janeiro juntou-lhe uma banana.

Reveja aqui as treze atuações da primeira semifinal do Festival da Canção

Votação

Os finalistas e vencedor são encontrados por votação do público (50%) e votação do júri (50%), num modelo inspirado no que tem vindo a ser seguido pela EBU (Eurovision Broadcast Union) nos últimos anos.

As chamadas do público são convertidas em pontos. A canção que tiver maior número de chamadas recebeBe 12 pontos, a que tiver o segundo maior recebe 10 pontos, a que tiver o terceiro maior 8 pontos. A partir da quarta canção mais votada e até à oitava, receberão, respetivamente e por esta ordem, 7, 6, 5, 4 e 3 pontos. O mesmo sistema para a votação do júri. No final, ambas são somadas e passam à final as sete com maior número de pontos.

Em caso de empate, como foi o caso, o presidente do júri, Júlio Isidro, tem a palavra.