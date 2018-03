A reação das DOCE foi primeiro divulgada por uma página de fãs no Facebook. Ao SAPO24, Fátima Padinha confirma a veracidade do texto e acrescenta que a nota já responde a todas as questões sobre o tema.

Contactada pelo SAPO24, a RTP diz lamentar "profundamente o lapso de não ter feito chegar o convite pessoal às artistas DOCE". "Tal lapso foi totalmente contrário à nossa intenção, até pelo tributo em que nos empenhámos em prestar, perante todo o país, com todo o carinho e enorme nostalgia artística, a este coletivo tão histórico e presente no imaginário coletivo português", adianta a estação pública.

A primeira girl band portuguesa foi este domingo homenageada na grande final do Festival da Canção, que ditou como vencedora, e representante nacional na Eurovisão, Cláudia Pascoal com o tema "O Jardim", composto por Isaura.

Nessa noite as DOCE foram Catarina Salinas (Best Youth), Marta Ren, Selma Uamusse e Ana Bacalhau. Num medley composto pelos temas "Ali-Babá", "Ok-Ko", "Quente, Quente, Quente", "Amanhã de Manhã" e "Bem Bom", com o qual as DOCE venceram o Festival em 1982, as quatro vozes prestaram tributo ao super grupo feminino dos anos 80.

Na nota escrita por Fátima Padinha e Teresa Miguel, as duas DOCE lamentam não terem sido convidadas para o evento que tanto defenderam e por não terem tido a oportunidade de agradecer ao público. Por isso, confessam-se "tristes, muito tristes". "As DOCE estão vivas e nós gostamos, em respeito pelo nosso público, de marcar presença quando somos recordadas", dizem.

A RTP lembrou-se de recordar algumas canções das DOCE, grupo a quem emprestámos as nossas Vozes e as nossas Almas de forma incondicional.