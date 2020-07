A organização do festival, que vê na pandemia uma “oportunidade” para “tomar o pulso à criação teatral portuguesa”, apresenta nesta edição três estruturas estrangeiras, para 14 portuguesas.

Entre as produções anunciadas, contam-se três estreias e três criações adiadas durante o período de confinamento.

"Bruscamente no Verão Passado", de Tennessee Williams, texto dos anos de 1950, sobre a repressão da homossexualidade, pelo Teatro Experimental de Cascais (TEC), de Carlos Avilez; "As Artimanhas de Sapin", comédia de Molière, pelo Teatro da Comuna, com encenação de João Mota; e "Instruções para Abolir o Natal", de Michael Mackenzie, sobre efeitos da crise financeira de 2008, pela ACTA - A Companhia de Teatro do Algarve, são as três estreias anunciadas.

Artistas Unidos, Barba Azul, Teatro do Bairro, os teatros nacionais D. Maria II e S. João, o Teatrão, de Coimbra, A Turma, do Porto, e projetos como o do ator e encenador André Murraças e da atriz Luísa Cruz, com o cineasta João Botelho, são outras das propostas portuguesas, que retomam projetos recentes.