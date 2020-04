“Não estão reunidas as condições para que decorra a 74.ª edição” do festival, referiu a organização, em comunicado, acrescentando que a decisão foi tomada tendo em conta as declarações do presidente francês.

Hoje à noite, Emmanuel Macron explicou que os festivais não poderão ser realizados antes de meados de julho, pelo menos.

A 74.ª edição do Festival de Avignon iria decorrer nesta cidade francesa de 03 a 23 de julho.

Em 08 de abril, o encenador e diretor de teatro Olivier Py pediu desculpas ao público por este ano o programa do festival ser divulgado “um pouco mais tarde” devido à pandemia do novo coronavírus e garantiu que o certame respeitaria “todas as diretivas das autoridades sanitárias do país”.

Nesse dia, em declarações à France Inter, Py dizia-se “inquieto, mas não completamente pessimista” em relação à concretização do festival.