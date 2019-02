Ao todo, serão 70 o número de bandas e artistas espalhados por vários palcos presentes em estabelecimentos bem conhecidos do Cais do Sodré, em Lisboa.

Estes juntam-se aos previamente anunciados Bateu Matou, Beatriz Pessoa, Blaya, Ditch Days, Fogo Fogo, Melquiades, Môrus, a ex-vocalista dos Buraka Som Sistema Pongo, Pedro Mafama, os brasileiros Bike e Edgar, e o angolano Toty Sa’med.

No rol de presenças internacionais, os novos artistas que têm data marcada em Lisboa são 88Balaz, Annie Sama, Dope Saint Jude, ESC, F/E/A, Ibaaku, Intana, Kompromat, Marc Melià, MC Buseta, MDCIII, Monolithe Noir, Nouveaux Climats, Omar Jr, Rumbo Tumba, Rymz, SEN, Sturle Dagsland, e Weekend Affair.

O lote de música internacional fica assim completo, tendo já sido confirmados anteriormente Blu Samu, Bobbie Johnson, Bruno Belissimo e Myss Keta, Charlie & The Lesbians, The Homesick, Guiss Guiss Bou Bess, HYSJ, Italia 90, La Yegros, Moon Gogo, Tribade e Someone Who Isn’t Me.

Paralelamente, o Programa PRO desta edição, a faceta de convenção do MIL, dirigida a profissionais e estudantes do sector da música, vai contar com mais de 30 debates, keynotes, masterclasses e diversas oportunidades de formação e networking.

Entre os convidados internacionais, estão nomes como o do conceituado crítico de música Simon Reynolds, Emily Gonneau, co-fundadora da agência Nuagency, Christine Nitsch, VP Strategy & Analytics da plataforma Soundcloud, Katarina Becic, chefe do departamento de redes sociais do software de produção musical Ableton e embaixadora da fundação Keychange, e dos produtores Pete Kember e Pena Schmidt.

Para além disso, esta edição vai ter três workshops distintos, orientados por profissionais especialistas. Manuel Faria, ex-músico dos Trovante, produtor e fundador do estúdio Indigo conduzirá um workshop sobre produção musical. Yannick Jame, fundador da Rossio Music Publishing e especialista na temáticas do direitos de autor, vai dar um workshop sobre publishing e Hugo Hernandez, Director-Geral Ibérico da distribuidora Believe Digital, é o responsável pelo workshop sobre playlists e boas práticas de trade marketing.

Em 2018, o MIL reuniu, em três dias, 608 profissionais e 232 artistas de 19 países, num total de 76 espectáculos e 37 debates, masterclasses, keynotes, apresentações e meetings. Este ano a organização quer superar estes números e "acima de tudo, a experiência".