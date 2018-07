É um festival de música, dança, tecnologia e arte nascido da cultura e da energia da cidade do Porto. E a tudo isto juntam-se as startups, ou não fosse a cidade um palco também para elas.

O que já existe em cidades como Berlim, Barcelona, Londres, Detroit e Chicago chega agora ao Porto, de 20 a 22 de julho. No Festival Elétrico, a música house e o jazz vão fazer-se ouvir no parque da Pasteleira, e os espaços dedicados à arte, à meditação, à sustentabilidade e à inovação e empreendedorismo também não ficam de lado.

As ideias são sempre bem-vindas e, por isso, o Press Start é o espaço onde serão organizados encontros entre startups e potenciais parceiros/investidores que podem "trocar dois dedos de conversa", em público.

A sessão de abertura — Do Porto para o Mundo — conta com a presença do Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, e da Secretária de Estado da Indústria, Ana Lehman.

Do cartaz fazem parte nomes como Rui Vargas e Sonja Moonear, entre muitos outros. E ainda é possível adquirir bilhetes.

O TNBI associa-se ao Festival Elétrico através da gravação ao vivo do primeiro episódio do podcast The Next Big Idea, produzido pela MadreMedia, que conta com Vítor Magalhães, promotor do Elétrico e fundador da Byside, como convidado.

The Next Big Idea é um site de inovação e empreendedorismo, com a mais completa base de dados de startups e incubadoras do país. Aqui encontra as histórias e os protagonistas que contam como estamos a mudar o presente e a inventar o que vai ser o futuro. Veja todas as histórias em www.thenextbigidea.pt