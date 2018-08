O Festival Internacional de Folclore de Elvas (Portalegre) abre na sexta-feira e vai animar a cidade raiana até ao dia 12 deste mês, com a participação de grupos de vários países, divulgou hoje o município.

A Praça da República, em Elvas, vai ser o palco para a 28.ª edição do evento, que reúne dez grupos de folclore, cinco portugueses e cinco estrangeiros, e cujos espetáculos estão marcados para as 21:30.

Promovido pelo município, o festival abre na sexta-feira com a atuação do Rancho Folclórico de Elvas e do grupo Beskid, da Polónia.

No sábado, atuam o Rancho Folclórico CDC de S. Paio de Oleiros (Santa Maria da Feira) e o Ballet Folklórico "Ritmos del Tiempo", do Peru.

Para domingo, estão agendadas as participações do Rancho Folclórico de S. José da Lamarosa (Coruche) e do Crea Danza, da Colômbia.

No dia 11, sobem ao palco o Rancho Folclórico Camponeses de Mesquitela (Mangualde) e o Ballet Folklórico "Mitã Rory", do Paraguai.

No encerramento, a 12 de agosto, atuam o Rancho Folclórico da Parreira (Chamusca) e o Song and Dance Ensemble "Varenka", da Rússia.