Na 4.ª edição, de acordo com a promotora Música no Coração, o festival Jardins do Marquês — Oeiras Valley “apresenta sete noites de verão inesquecíveis e intimistas, junto aos jardins do Palácio do Marquês de Pombal”, com um cartaz “cuidadosamente selecionado e de enorme qualidade, com concertos divididos por dois palcos ao ar livre, com artistas nacionais e internacionais que dão corpo ao espírito do evento”.

O festival começa no dia 03 de julho com o cantor dominicano Juan Luis Guerra, que na década de 1990 popularizou o tema “Borbujas de Amor”, que terá a primeira parte do concerto assegurada pela banda espanhola Los Romeros.

No mesmo dia, no Palco Nortada, “com concertos intercalados com o palco principal”, atua a cantora portuguesa Cristina Clara.

Em 04 de julho, sobe a palco o espetáculo “Um tom sobre Jobim”, que junta a cantora norte-americana Stacey Kent e o músico brasileiro Danilo Caymmi, numa homenagem ao músico e compositor brasileiro Tom Jobim, que morreu há 30 anos, em dezembro de 1994.

A primeira parte do concerto fica a cargo do projeto português Jazz & Poetry Ensemble, com poesia dita por Nicolau Santos sobre uma base musical de ambiente jazzístico a cargo de Manuel Lourenço.

No segundo palco do festival atua a cantora brasileira Joyce Cândido, “uma das principais vozes do samba e da MPB [Música Popular Brasileira] da nova geração”.

Em 05 de julho, a cabeça de cartaz é a cantora brasileira Adriana Calcanhotto, que terá a primeira parte do concerto assegurada pelo fadista Camané com o pianista Mário Laginha. No Palco Nortada atua o cantor brasileiro Leo Middea.

O projeto Kriol Kings, que junta os cantores cabo-verdianos Nelson Freitas e Djodje é o destaque de dia 06 de julho.

Num dia dedicado à lusofonia, a primeira parte do espetáculo de Kriol Kings será assegurada pelos Tabanka Djaz, banda da Guiné-Bissau, e no Palco Nortada acontece um encontro entre Batida (Pedro Coquenão) e Bonga, no qual os dois vão passando música de forma alternada, num momento “que transcende um simples DJ set”.

Em 07 de julho é a vez de subir a palco o Patti Smith Quartet. Este será o terceiro concerto da criadora de “Horses” em Portugal este ano, mas a única apenas com a sua banda. Patti Smith apresentou o espetáculo “Correspondences” com o Soundwalk Collective no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no âmbito do Belém Soundcheck, em 22 de março, levando o mesmo trabalho ao Theatro Circo, em Braga, dois dias depois.

No Jardins do Marquês, Patti Smith vai atuar com uma banda que “inclui o guitarrista e autor Lenny Kaye, com quem colabora desde 1971, o baterista Jay Dee Daugherty, o baixista e teclista Tony Shanahan e o guitarrista Jackson Smith, filho de Patti”, segundo a promotora Música no Coração.

O espetáculo não terá primeira parte, mas nesse dia haverá dois concertos no Palco Nortada: da cantora portuguesa Joana Alegre e da dupla Blue & White Duet, dos violinistas portugueses e irmãos Hugo e Inês Lima.

Para 09 de julho está marcado o espetáculo que junta o cantor português António Zambujo e o brasileiro Yamandu Costa. A primeira parte será assegurada pelo músico brasileiro Toquinho, num concerto que terá como convidada a cantora brasileira Camila Faustino. No Palco Nortada atua o músico português Martim Seabra.

O Jardins do Marquês termina em 10 de julho com o cantor brasileiro Djavan. Antes da voz de temas como “Um amor puro”, “Oceano” e “Meu bem querer”, sobe a palco a cantora portuguesa Irma. No Palco Nortada atuam os brasileiros A Cor do Som.

O festival Jardins do Marquês aconteceu pela primeira vez em 2021.