Com o tema “os Discursos Literários”, mais de uma dezena de autores vão estar presentes, em atividades por todo o concelho destinadas às escolas e à comunidade, estando previstos encontros com escritores também em aldeias e estabelecimentos prisionais.

Um dos objetivos deste festival é criar “uma ponte intercultural que proporciona uma instrução de conhecimento para alavancar o conceito de liberdade de comunicação”, explicou a organização, numa nota escrita.

“São convidados para esta edição escritores e escritoras, fotógrafos, críticos e críticas literárias, assim como oficiais e combatentes que são ainda testemunhas vivas desse dia [25 de Abril]. Com esta programação pretende-se lembrar o passado, refletir o presente e projetar o futuro. Nada nos parece mais importante do que a liberdade de expressão e a literatura tem esse grande desígnio”, salientou Avelina Ferraz, da organização.

Vão estar presentes nomes como Alice Vieira, Patrícia Reis, Lídia Praça, Estefânia Surreira, Guadalupe Portelinha, Fernando Pinto do Amaral, João Reis e Vasco Lourenço. O evento conta ainda com escritores da Academia Paraense de Letras, do Brasil, e associados da Academia de Letras de Trás-os-Montes, que “terão a missão de descentralizar a literatura”, segundo a organização.

O festival tem no programa ações pelo concelho brigantino, em escolas dos vários ciclos de ensino, instituições de solidariedade social, os estabelecimentos prisionais de Bragança e de Izeda e no meio rural.

Na freguesia de Rebordãos acontece um encontro onde vai ser homenageada Alice Vieira, a comemorar 45 anos de obra literária.

Para quinta-feira está marcado o pré-lançamento do livro “50 noites de abril”, de Lídia Praça, com apresentação de Vasco Lourenço.

O festival é promovido pelo município de Bragança e pela Academia de Letras de Trás-os-Montes, com a produção da Editorial Novembro.