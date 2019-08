No ano passado, passaram pela Herdade da Casa Branca, palco habitual do festival, 147 mil festivaleiros.

De acordo com a promotora, Música no Coração, o 23.º Sudoeste despediu-se do público, na madrugada de domingo, com uma afluência de 39 mil pessoas, mas as maiores "enchentes" foram registadas nos dois primeiros dias do festival.

No arranque oficial, na última quarta-feira, estiveram no Sudoeste 40 mil festivaleiros para assistir aos concertos de Anitta e Blaya, entre outros. No segundo dia, quinta-feira, os números voltaram a repetir-se e, na Herdade da Casa Branca, estiveram 40 mil pessoas para o concerto de Post Malone.

Nos dias seguintes, indicou a organização, o festival recebeu 38 mil pessoas, na sexta-feira, e 39 mil, no sábado, num total de 157 mil.

Anitta, Post Malone, Joss Stone, Rita Ora, Timmy Trumpet e Steve Aoki foram os cabeças de cartaz do Festival Sudoeste, que agendou o regresso à Herdade da Casa Branca, em 2020, entre 4 e 8 de agosto, com a abertura do campismo a acontecer no dia 1 de agosto.