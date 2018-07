O Festival para Gente Sentada vai voltar a Braga nos dias 16 e 17 de novembro, tendo Nils Frahm como primeiro cabeça de cartaz, anunciou hoje a organização.

Em comunicado, o festival realçou que vai ter como principais palcos o Theatro Circo e o GNRation, para além do próprio centro da cidade.

Nils Frahm, com novo álbum lançado este ano, vai atuar no segundo dia do evento.

O Festival para Gente Sentada é uma coprodução da promotora Ritmos com a Câmara Municipal de Braga, o Theatro Circo e o GNRation.

O festival nasceu em Santa Maria da Feira, onde se realizou até 2014, tendo passado para Braga no ano seguinte.

Desde o começo, o evento já contou com nomes como Devendra Banhart, Robert Fisher, Woven Hand, Low, Tindersticks, entre outros.