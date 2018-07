Vários espaços do Porto vão receber, nos dias 28 e 29 de julho, mais de 50 nomes da música eletrónica na primeira edição do festival RPMM, que quer oferecer uma “experiência ‘underground’ surrealista”.

O festival, com centro na Alfândega, é uma aposta na música house e techno, segundo a organização, e conta com nomes como Francesca Lombardo, Guy Gerber, Âme ou Matthew Dear, Barac, Jackmaster B2B Jasper James, Damian Lazarus & The Ancient Moons.

A primeira edição do evento conta ainda com a presença dos portugueses Rui Vargas, Photonz, Violet, Switchdance, Cleymoore, Pixel 82, Heartbreakerz, Sum M, Vasco Valente.

No dia 27 de julho, o festival vai ter uma festa apenas para portadores de bilhetes VIP, na Quinta de Santo António, que vai contar com os DJ Michael Bosacki, Ollie Mundy, Twenty 2 e Laolu.

Madrugada dentro, o festival conta com festas em diversos espaços da cidade.

No dia 28, a organização destaca a festa do 10.º aniversário da editora N19 com Nittin, Art Department e Rui Vargas no Cais Novo.

Também no Cais Novo, estão confirmados Matthias Tanzmann, Wildkatz e Ashley Wild.

Nessa mesma noite, no Industria, a produtora britânica Half Baked apresenta Margaret Dygas, Robin Ordell e Vasco Valente.

Já no Gare, a Ibiza Voice propõe Darius Syrossian, Mella Dee, Jesse Calosso e Yassine.

No dia 29 de julho, as festas de encerramento concentram-se no Cais Novo a partir das 23:00.

A produtora MusiK@ll apresenta DJ ‘sets’ de Switchdance e B.Traits B2B La Fleur.

O espetáculo de encerramento no Cais Novo conta com artistas como Adam Curtain, Alexis Raphael, Death on the Balcony, Hefe, Tone of Arc, Miguel Puente, Photonz, Violet.