Do cartaz de três dias já anunciado para o evento, que deveria realizar-se entre 10 e 12 de julho deste ano, na praia do Relógio, constam os nomes de Dimitri Vegas & Like Mike, Sean Paul, Alan Walker, Alok ou DVBBS, entre mais de uma dezena de artistas.

Em declarações à agência Lusa, Tiago Castelo Branco, diretor executivo da MOT, empresa do grupo Braver, promotora do Somnii, garantiu que os artistas contratados para a edição deste ano estarão na Figueira da Foz em 2021.

"Seremos o primeiro festival a anunciar o mesmo cartaz", frisou Tiago Castelo Branco, remetendo mais informações para um comunicado da produtora divulgado hoje.

No texto, a organização do RFM Somnii, que nos últimos anos recebeu cerca de 100 mil pessoas em três dias, na praia do Relógio, garante a sua realização entre 09 e 11 de julho de 2021: "Garantimos os mesmos artistas, que os bilhetes já adquiridos serão válidos para o próximo ano e que traremos boas novidades em breve".