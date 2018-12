O festival Sonic Blast vai passar a ser de três dias em 2019, anunciou hoje a organização do evento que confirmou ainda os primeiros oito nomes, entre os quais os norte-americanos Om e The Obsessed.

O Sonic Blast, cuja nona edição se vai realizar entre 8 e 10 de agosto, revelou também a presença de Orange Goblin, Windhand, My Sleeping Karma, Dopethrone, Minami Deutsch e Zig Zags.

O destaque vai para a presença em Moledo, no concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo, dos Om, do também membro de Sleep Al Cisneros, que lançou o último disco em 2012, intitulado “Advaitic Songs”.

Outro dos destaques vai para os The Obsessed, de Scott ‘Wino’ Weinrich (também vocalista de Saint Vitus), formados em 1976 e a atravessar neste momento a sua terceira reunião da carreira, depois de várias separações, tendo lançado o quarto disco de estúdio em 2017, pela Relapse, com o título de “Sacred”.

Sobre os britânicos Orange Goblin, o comunicado da organização recorda que, na edição de 2017, “se viveu uma derradeira hora de heavy metal” e que, “em 2019, os históricos britânicos Orange Goblin estão de volta para mais uma grande dose de headbanging sem rodeios, desta vez com o novo álbum ‘Sons of Salem’”.

Os primeiros bilhetes para o Sonic Blast esgotaram em minutos, segundo a organização, que refere que o preço do passe geral é de 65 euros até 30 de abril, remetendo para breve a colocação à venda dos ingressos diários.