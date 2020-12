Nesta 33.ª edição dos Prémios do Cinema Europeu, “Another Road” conquistou ainda o prémio de melhor ator, para Mads Mikkelsen, enquanto o de melhor atriz foi para Paula Beer, no filme “Undine”, de Christian Petzold.

“Another Road”, que conta a história de quatro homens que ensinam jovens a beber álcool, também recebeu o prémio de melhor argumento, assinado por Thomas Vinterberg e Tobias Lindholm.

Na categoria de melhor filme, estavam também nomeados “Corpus Christi”, de Jan Komasa, “Martin Eden”, de Pietro Marcello, “The Painted Bird”, de Václav Marhoul, “Undine”, de Christian Petzold, e “Berlin Alexanderplatz”, de Burhan Qurbani, protagonizado pelo luso-guineense Welket Bungué.

“Berlin Alexanderplatz” foi distinguido com o Prémio para melhor música original.

O prémio para melhor comédia europeia foi para “The Big Hit”, de Emmanuel Courcol, enquanto “Josep”, de Aurel, foi considerado a melhor longa-metragem de animação, e a longa metragem “Collective”, de Alexander Nanau, foi escolhido como melhor documentário europeu de 2020.

O realizador dinamarquês Thomas Vinterberg disse, na cerimónia, que “foi um orgulho” receber o prémio de melhor filme, realização e argumento, num continente “que apoia muito o cinema”.

“Foi bom fazer um filme estimulante nesta época de crise”, disse ainda o realizador sobre um setor que tem sido duramente atingido, com quebras de mais de 90 por cento de público devido às restrições sanitárias.

Para receber o prémio Fipresci/Descoberta europeia no cinema foi escolhido o filme “Soli”, de Carlo Sironi.

Na cerimónia, muitos atores, atrizes, realizadores e produtores – e até a chanceler Angela Merkl – despediram-se, com mensagens enviadas em vídeo, do realizador alemão Wim Wenders, que presidiu durante mais de duas décadas à Academia Europeia de Cinema.

Nesta 33ª edição dos prémios, cujo palmarés foi faseadamente anunciado, já tinha sido anunciada a entrega, ao produtor português Luís Urbano, do prémio de coprodução Eurimages, atribuído por este fundo europeu e pela Academia Europeia de Cinema, no âmbito dos Prémios do Cinema Europeu.

Este prémio reconhece o trabalho de um produtor que “em cada ano demonstrou um grande compromisso em acolher e cooperar com produtores e talentos de todo o mundo”.

Num ano atípico por causa da pandemia da covid-19, a Academia Europeia de Cinema decidiu repartir a 33.ª edição dos Prémios Europeus de Cinema ao longo desta semana, com anúncios diários dos vencedores em sessões apenas de transmissão online.

Os filmes “Tio Tomás, a contabilidade dos dias”, de Regina Pessoa, e “Past Perfect”, de Jorge Jácome, estavam nomeados para melhor curta-metragem europeia, mas o prémio foi atribuído a Lasse Linder, por “All cats are grey in the dark”.

Na categoria de melhor longa-metragem de animação, também estava nomeado o filme “Klaus”, do realizador espanhol Sérgio Pablos e cuja equipa técnica contou com a participação dos portugueses Sérgio Martins, na direção de animação, e Edgar Martins, no departamento de argumento.