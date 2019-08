O filme foi rodado em Moçambique, em 2017, depois de um processo de recolha de fundos que contou sobretudo com a intervenção da produtora Mahla, e a montagem da obra ficou concluída este ano, em Portugal.

“A determinação de fazer um filme independente parte da dificuldade de acesso a fundos para cinema”, no país, mas também “da crença nas capacidades [dos profissionais] e de um profundo desejo de contar esta história, com total controlo sobre o filme finalizado”, segundo o realizador.

Assim, durante seis anos, recorda Mickey Fonseca, a produtora Mahla trabalhou “incansavelmente em publicidade”, para “lentamente” adquirir “equipamentos de filmagem” e reunir tudo o que pudesse “poupar para cobrir os custos de produção”.

“Com um orçamento apertado e aspirações altas, escolhemos cuidadosamente locais (…), um estilo de vestuário específico para cada personagem”, prossegue o cineasta.

As leituras do guião e os ensaios decorreram durante meses, com atores experientes e não-atores, “dispostos a trabalhar quase de graça, dando o melhor de si durante todo o percurso”, permitindo criar “personagens autênticas que deram vida à história e nos orgulharam”.

Gil Esmael, Arlete Bombe, Rachide Abdul, Laquino Fonseca e Tomás Bié estão entre os atores que protagonizam “Resgate”.

“Estou eternamente grato a todos”, conclui Mickey Fonseca, no texto de apresentação do filme, com o qual espera estimular “o diálogo social sobre questões apresentadas”, a falta de emprego, a dificuldade de acesso à habitação, a exclusão social, a corrupção.

Mickey Fonseca tem em “Resgate” a primeira longa-metragem. Trabalha há cerca de 20 anos na área do cinema, em Moçambique e na África do Sul. Com António Forjaz, dirigiu a ‘curta’ “Mahla”, que deu nome à produtora. Foi um dos assistentes de realização de “Diamantes de Sangue”, de Edward Zwick.

António Forjaz nasceu em Joanesburgo, cresceu em Maputo, formou-se em cinema pelo Columbia College Chicago, em 1995, soma mais de 20 anos de trabalho no setor.

Depois da estreia em Moçambique, em julho, e da exibição em Portugal, “Resgate” será distribuído em Angola, em setembro. Entretanto foi projetado em festivais de cinema africano em Ouagadougou, no Burkina Faso, e no Festival Internacional de Harare, no Zimbabué.

“Resgate” fica em exibição nos cinemas Alvaláxia, em Lisboa, e Parque Nascente, no Porto, até 14 de agosto, em duas sessões por dia.