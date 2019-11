Com data marcada para o dia 18 de julho, no Palco Super Bock, os Foals são a primeira confirmação para o Super Bock Super Rock de 2020.

A banda liderada por Yannis Philippakis faz assim o seu regresso ao festival, depois de também ter tocado na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, em 2014.

Esta vinda a Portugal, a sexta, será feita em promoção ao seu mais recente álbum “Everything Not Saved Will Be Lost”, lançado em duas partes — a primeira em março deste ano e a segunda em outubro.

Até 31 de dezembro, os bilhetes diários para o Super Bock Super Rock estarão disponíveis por 50€, ficando o passe geral para os três dias a 100€. No início do próximo ano, de 1 de janeiro a 31 de março, os bilhetes passam para 55€ e o passe para 110€. A partir daí, até dia 15 de julho, os ingressos individuais ficam a 60€ e o passe a 120€.