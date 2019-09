A Paris Photo deu a conhecer esta manhã, em Paris, as novidades da sua próxima edição, assim como os vencedores do prémio Carte Blanche – Étudiants, um galardão destinado aos jovens talentos de escolas europeias, atribuído pela organização deste salão internacional em parceria com a Picto Foundation e a SNCF, empresa de transportes ferroviários em França.

“[Este prémio] É um encorajamento logo à partida. A Paris Photo é a maior feira de fotografia do mundo e ser selecionado por uma das suas secções é uma enorme motivação até porque o júri tem figuras muito importantes”, afirmou Fernando Marante, em declarações à agência Lusa.

Fernando Marante concluiu em 2017 a sua formação no Ar.Co — Centro de Arte & Comunicação Visual, apresentando no concurso Carte Blanche – Étudiants a sua série de fotos “The question concerning the thing”, onde propõe uma reflexão sobre os mecanismos de pensamento usados para determinar o que é uma coisa e o processo experimental de captação das imagens.

Além do artista português, foram ainda distinguidos mais três projetos – todos do Reino Unido -, entre candidaturas vindas de mais 200 escolas europeias de fotografia.