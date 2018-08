A Haus der Berliner Festspiele é o cenário central do festival que marca presença em toda a capital alemã, com diversos eventos, e conta na sua programação com nomes como os da italiana Francesca Melandri, do canadiano Michael Ondaatje ou o indiano Vivek Shanbhag.

A programação do festival visa apresentar “autores de renome e menos conhecidos na Alemanha, bem como debater temáticas de relevo, através de obras literárias”, segundo a organização.

O festival, no qual participam 200 autores de 50 países, conta com seis eixos essenciais: “Decolonizing Wor:l:ds” (“Descolonizando mundos”, num trocadilho entre o termo “mundo” e “palavra”, em inglês), “Escrita de Natureza”, “A Arte da Culinária”, “A Política das Drogas”, “A Evolução da Cultura Humana” e o congresso “O que vem depois do estado-nação?”.

Francisco Sousa Lobo, nascido em 1973 em Moçambique, participa no dia da Novela Gráfica, agendado para 09 de setembro, cujo painel de participantes resulta de uma curadoria do alemão Lars von Törne, com as presenças de Paula Bulling (Alemanha), Liu Jing (China), Mazen Kerbaj (Líbano/Alemanha), Eric Lambé (Bélgica), Philippe de Pierpont (Bélgica), Leopold Maurer (Áustria), Athanassios Petrou (Grécia) e Liv Strömquist (Suécia).