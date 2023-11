Em A Vida Secreta das Línguas ficamos a conhecer os meandros da nossa língua, as guerras em redor das palavras, os idiomas escondidos nos recantos mais insuspeitos do mundo, os sistemas de escrita por decifrar, as palavras que andam a viajar de língua em língua.

Às vezes, onde menos esperamos, surge a história da nossa língua ao vivo e a cores. Numa apresentação de um livro de aventuras sobre Peniche, Marco Neves encontrou um vislumbre do mecanismo que trouxe o português — ou melhor, a língua que viria a chamar-se português séculos depois — até ao sul da península. É uma história que envolve ingleses, baleias e muitos galegos (e ainda a expressão "amigos de Peniche").

Este episódio faz parte, em simultâneo, d'A Vida Secreta das Línguas e do podcast Pilha de Livros.

__

Marco Neves é professor na NOVA FCSH, fundador da empresa de tradução Eurologos-Lisboa e autor de vários livros sobre a nossa língua (e as outras) e de uma coluna no SAPO24.

Subscreva A Vida Secreta das Línguas no Spotify e no YouTube. Novos episódios todas as segundas-feiras.

A Vida Secreta das Línguas é um podcast MadreMedia, com autoria de Marco Neves.