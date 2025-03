"Devido ao agravamento das condições climatéricas, o desfile de St. Patrick’s Day, inicialmente previsto para este sábado, 22 de março, na Avenida da Liberdade, será adiado e realizar-se-á no sábado seguinte, dia 29 de março, mantendo-se o início às 15h30", diz a organização do evento em comunicado.

O desfile, organizado pela Guinness Portugal, conta com 500 músicos com gaitas de foles, pertencentes a oito bandas portuguesas e três espanholas.

O momento termina no Rossio, com um mercado temático e performances ao vivo, no sábado e domingo, das 12h00 às 21h00. Há também um autocarro especial da Guinness, de dois andares, a circular durante o evento.