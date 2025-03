Em palco no Politeama desde novembro, a ópera-rock "Fátima" é um espetáculo sobre o fenómeno de Fátima numa versão contemporânea que narra os acontecimentos ocorridos em 1917 na Cova da Iria, um dos episódios mais marcantes do século XX português.

Juntando o rigor da sua dimensão histórica com uma galeria de personagens surpreendentes e profundamente humanas, é uma reflexão acerca de Portugal no que tem de mais profundo e subtil.

"O espetáculo não se limita a uma reconstituição ficcional das aparições de Fátima. Trata-se de uma visão do ser humano, do encontro e da encruzilhada das gentes, da hierofania que manifesta o sagrado no profano. O real e a investigação sobre este fenómeno extraordinário são apenas o ponto de partida para uma narrativa onde o lirismo espiritualiza cada momento sem cair no dilema maniqueísta da verdade e da mentira", explica Filipe La Féria na apresentação do espetáculo.

Vão estar cinco bilhetes duplos disponíveis, para dia 2 de abril (quarta-feira), data em que se assinala a 100.ª apresentação desta ópera-rock no Politeama.

Por sua vez, o musical "A Família Addams", em cena no Teatro Maria Matos, é uma adaptação do clássico da Broadway 'The Addams Family' e conta a nova história de amor de Wednesday Addams, a sombria princesa das trevas. Por cá, a encenação ficou a cargo de Ricardo Neves-Neves, que soma mais um musical ao currículo.

A história deste musical começa quando Wednesday se apaixona por Lucas, um rapaz de uma família "normal". A jovem princesa das trevas confessa que está apaixonada ao pai, Gomez, e pede-lhe para não contar nada à mãe, Morticia, o que será um grande problema durante o resto da peça.

Vão estar três bilhetes duplos disponíveis, para dia 20 de abril (domingo).

