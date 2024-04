Segundo esta organização especializada na Coreia do Norte, algumas imagens das séries de super-heróis "Invencível", da Amazon Prime Video, e "Iyanu: Child of Wonder", do Max, foram subcontratadas na Coreia do Norte, sem o conhecimento sobre o local.

Pyongyang está sujeita a várias sanções internacionais devido aos seus programas de armas nucleares e mísseis balísticos, assim como por violações dos direitos humanos.

A Coreia do Norte tem experiência reconhecida na área de animação, uma indústria que utiliza para difundir propaganda e gerar receitas, apesar do seu isolamento internacional.

A sua produtora de desenhos animados SEK Studio, administrada pelo governo, foi alvo de sanções dos Estados Unidos em 2021.

Na sua investigação, o 38 North identificou um servidor de internet sediado na Coreia do Norte onde eram carregadas diariamente imagens relacionadas com produções ocidentais, em conjunto com instruções para os animadores e comentários sobre o seu trabalho.

"Não há nada que sugira que as empresas identificadas nas imagens soubessem que parte do seu projeto tinha sido subcontratada a animadores norte-coreanos", explica o site.

A descoberta destaca "a dificuldade de aplicar as atuais sanções americanas numa indústria tão global" e "a necessidade de que as empresas de animação dos Estados Unidos estejam muito melhor informadas sobre todas as empresas que participam nos seus projetos", continua a organização.

A Amazon Studios não respondeu ao pedido de comentários da AFP. O Max, serviço de streaming da Warners Bros. Discovery, recusou-se a fazer qualquer declaração.

Uma fonte próxima à produção de "Iyanu" disse à AFP que um estúdio de animação sul-coreano foi contratado para a série, mas que não estava a participar mais por suspeitas de que subcontratava tarefas.

Há vinte anos, a Coreia do Norte colaborava com projetos de todo o mundo em termos de animação. Entre os principais clientes da SEK estavam estúdios franceses, italianos e chineses.

Analistas da indústria acreditam até que algumas imagens dos filmes da Disney "O Rei Leão" e "Pocahontas" foram encomendadas à empresa norte-coreana.

De acordo com o governo dos Estados Unidos, a Coreia do Norte utiliza milhares de trabalhadores altamente qualificados do setor de tecnologia de todo o mundo para sustentar a sua economia enfraquecida.

Ocultam ou falsificam a sua identidade para obter contratos e pagamentos como se fossem trabalhadores autónomos, em violação das sanções, e também estão ligados a ataques cibernéticos, segundo Washington.